Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в субботу, 25 мая.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта с волнами, что обусловит переменную облачность, кратковременные дожди и грозы.

Воздух в Москве 25 мая прогреется до 20..22, по области — до 17..22 градусов тепла. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с, однако при грозе возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться и в середине дня составит 742 мм ртутного столба, что станет основным неблагоприятным фактором, влияющим на самочувствие метеозависимых люлей.