Выпускники одной из школ Владивостока устроили костюмированную вечеринку, чем вызвали скандал в соцсетях.

Как передает РИА «Новости», ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о костюмированном празднике у школы во Владивостоке, в ходе которого десятки переодетых в разные костюмы учеников разбрасывали разноцветные краски и танцевали, а позднее распылили огнетушитель в здании учебного учреждения.

Отмечается также, что трое юношей были одеты в костюмы «зайчиков» с черными масками, а одна из девушек — в форму полицейского. Это вызвало осуждение у многих пользователей соцсетей.

После случившегося в школе началось внутреннее расследование, а директор написала заявление об увольнении по собственному желанию.