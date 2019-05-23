Мэр Владивостока Олег Гуменюк допустил забавную оговорку во время выступления на церемонии последнего звонка.

Как передает издание Vostok.Today, глава города допустил неловкую ошибку и проводил выпускников технического лицея во Владивостоке в «последний путь».

«Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни», — заявил Олег Гуменюк, приглашая школьников на общегородской выпускной, который пройдет 28 июня на стадионе «Авангард».

Поняв свою ошибку, градоначальник попытался исправиться, добавив, что «мы же всё понимаем», однако присутствовавшие в зале продолжили смеяться.