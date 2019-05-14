Почему 9 мая впервые прошло без встречи ветеранов у Большого театра

9 мая этого года закончилась одна давняя традиция. Почти никто этого не заметил.

На этот раз в праздничных репортажах 9 мая СМИ не показывали традиционную встречу ветеранов у Большого театра. Показывать оказалось нечего. В последние годы участники ВОВ и люди, желающие их поздравить, жаловались, что из-за перекрытий не всем удается выйти в сквер у Театральной площади – место, где прошедшие войну искали своих однополчан.

На этот раз металлические ограждения и бойцы Росгвардии заслонили даже соседние улицы. За периметр пустили только тех, кто купил билеты на оперу «Онегин». Перед ограждением стоит ветеран, блестят на солнце ордена. Он оказался здесь после парада.

– Да вот, привели сюда, жду, куда отправят дальше, – объяснил он мне.

Одной из первых на ситуацию пожаловалась внучка ветерана Ольга Розенберг.

В этом году ее дедушка решил подготовиться заранее и написал письмо на сайт мэра Москвы с просьбой пустить его в сквер возле театра. Ему отказали: «Будет усиление», «антитеррористическая безопасность». После жалоб в фейсбуке руководитель департамента труда и соцзащиты дал добро. Но смысла это уже не имело. Как рассказал исполнительный директор Российского союза ветеранов Анатолий Михайлин, встречу решили перенести на Поклонную гору.

Часть ветеранов в этот раз оказались на трибуне в центре Красной площади во время прибытия первых колонн «Бессмертного полка». Принимали поздравления, но только из-за оцепления «волонтеров Победы». Молодые ребята, взявшись за руки, никого к ветеранам не пускали: «Цветы можно передать через нас».

Мне удалось пообщаться с главными героями Победы только в одном из специальных автобусов, которыми их привозили на Красную площадь из разных районов Москвы.

– Нам так отмечать очень нравится, – говорит мне старшая одной из групп. – Людей на «Бессмертном полку» все больше и больше. Конечно, трудновато, но ощущения потрясающие. Далеко не все попадают на парад, но теперь и у других есть возможность оказаться на Красной площади. Дальше мы все – по домам и за стол. Встретиться с близкими, поговорить, ну и выпить немножко, кому можно.

Уезжали ветераны с Красной площади под первые капли дождя, который скоро перерос в ливень с ураганными порывами ветра. Участники «Бессмертного полка» заслонялись от дождя и града портретами воевавших родственников. Которые и в этот раз всех защитили.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2019 под заголовком «Дошли до Берлина, но не до Большого театра».