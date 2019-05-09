Переменную облачность и кратковременные осадки обещают синоптики москвичам в День победы.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящий четверг столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта.

«При переменной облачности местами пройдёт кратковременный дождь, во второй половине дня возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градуса. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15 м/с», — заявили синоптики.

Специалисты отмечают, что повышенная влажность воздуха может негативно сказаться на самочувствии жителей региона, страдающих бронхо-легочными недугами и ревматоидными заболеваниями суставов.