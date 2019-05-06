На диспансеризацию и в мессенджеры – по новому механизму

Еще два интересных нормативных акта вступили в законную силу в эти дни, а законодатели опять придумывают новый запрет.

Вчерапо старинке вспоминали День советской печати — день выхода первого номера «Правды». Вот и владельцев мессенджеров призвали к правде: с воскресенья они должны опознавать своих пользователей исключительно по номеру телефона. Таковы правила, закрепленные в правилах идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями, и вступили в силу они именно вчера.

Сервисы обмена мгновенными сообщениями, то есть мессенджеры, и должны проверять информацию о регистрации номера телефона. Проверка осуществляется у операторов связи в течение 20 минут, если не уложились — операция не считается засчитанной, а идентификация — пройденной. Причем сама администрация мессенджера должна ограничить права пользователя, не прошедшего процедуру опознавания. Хотя все сотовые операторы говорят о готовности руководствоваться постановлением правительства и пеняют на мессенджеры, которые заниматься этим не изъявляют желания. Наверно, потому как регистрация для них — это уникальность каждого пользователя, а не просто передача их данных непонятно кому и непонятно куда (хотя мы догадываемся, кому нужна ограниченная «гласность» — стуча по плечам, говорим себе...).

С сегодняшнего дня граждане по-иному будут проходить диспансеризацию. Если раньше раз в три года проводилось общее исследование для всех, то теперь оно сохранится только для совершеннолетних до 39 лет. А вот с 40 лет бесплатно и добровольно смогут проходить её ежегодно.

Нашлись, правда, зануды, которые стали в буквальном смысле придираться: мол, не включают планы самые «проблемные» для женщин осмотры у маммолога и гинеколога — а только анализ крови, мочи, объем талии, флюорографию и тому подобное. Но оптимисты говорят о том, что к этим медицинским процедурам Минздрав определил перечень мероприятий скрининга и методов исследований, которые направлены на раннее выявление онкологических заболеваний.

Ну и то, что особенно любят. До сенаторов дошло, что есть лазейка, с помощью которой хитрые рестораторы и прочие кафе лишают казну части доходов — с помощью... кальянов. В них курят — нет, не наркотики всякие, как считали многие раньше, но курительные смеси. А на них не распространяется общее для всех табачных изделий регулирование. В общем, страдают все по кругу из-за этой контрафактной продукции — и российские потребители, и бюджет государства. А значит, по возможности, — запретить дымить в заведениях общепита предлагают члены Совета Федерации!