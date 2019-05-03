Низкое атмосферное давление, переменную облачность и осадки обещают синоптики москвичам 3 мая.

Как передает портал «Метеоновости», в предстояющую пятницу столичный регион останется под влиянием циклона, центр которого сегодня переместился в район Карелии.

«3 мая при переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 15..17, по области 14..19 градусов. Ветер юго-западного направления в порывах может достигать 12-17 м/с», — сказано в сообщении.

Атмосферное давление продолжит оставаться низким: синоптики предупреждают, что из-за этого плохо могут себя почувствовать москвичи с сердечно-сосудистыми патологиями.