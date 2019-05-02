Движение «Бессмертный полк» в Севастополе обвинило конкурирующую организацию в краже 500 портретов участников войны.

Как передает ресурс ForPost, в Севастополе существуют две организации, проводящие акцию «Бессмертный полк» на 9 мая. При этом руководитель одной из них в этом году обвинил конкурентов в краже 500 портретов участников войны.

«У нас есть опись имущества, которое находилось в офисе, но сразу видно, что около 500 портретов на штендерах исчезли, остальное будем смотреть по описи», — рассказал председатель движения Василий Федорин.

По его словам, портреты из офиса вывезла Нина Прудникова — представитель конкурирующей одноименной организации. Он отметил, что женщину за похищением фотографий участников войны заметили активисты.

В настоящее время в данной ситуации разбирается полиция.