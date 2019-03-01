Метель и +1 градус ждут москвичей 1 марта

В пятницу, 1 марта, синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду со снегом и сильным ветром.

Как сообщает агентство «Метеоновости», максимальная температура воздуха в Москве в пятницу составит -1…+1 градус. Местами возможна метель, ветер ожидается с порывами до 12-15 м/с. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.

Атмосферное давление в пятницу достигнет 728 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Напомним, ранее синоптики предупреждали москвичей о магнитной буре в пятницу.