"Аэрофлот" повысит топливный сбор из-за подорожавшего керосина

С 4 марта текущего года авиакомпания «Аэрофлот» намерена поднять топливный сбор на внутренних рейсах на 200 рублей.

Как сообщает РБК, повышение сбора затронет и дочерние компании «Аэрофлота» – «Аврору» и «Россию». Свое решение в авиакомпании объяснили девальвацией рубля и подорожанием авиационного керосина на 36% в 2018 году. Подорожание топлива привело к дополнительным расходам в 48 миллиардов рублей, уточнили в компании.

Отмечается, что повышение сбора на коснется рейсов на Дальний Восток, в Калининград и Крым.

В июле и ноябре прошлого года «Аэрофлот» уже повышал топливный сбор из-за роста цен на топливо.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что за период с декабря по февраль цены на авиабилеты на разных направлениях выросли в среднем на 5-33%. По данным газеты, это произошло из-за подорожания керосина.