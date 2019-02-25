Сотрудница РАМТ умерла в больнице после обрушения декораций

В столичной больнице скончалась заведующая художественно-постановочной частью РАМТ Ольга Школьникова.

«Профессионал высокого класса, безгранично преданный своей профессии, она работала в нашем театре с 2002 года», – говорится о покойной на сайте РАМТ (Российский академический молодежный театр).

В пятницу, 22 февраля, на двух сотрудников театра упала декорация. Это произошло во время подготовки к спектаклю. Мужчина получил незначительные травмы, а Ольгу Школьникову госпитализировали в тяжелом состоянии. Она скончалась в понедельник, 25 февраля, на 70-м году жизни.

В театре решили создать специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.