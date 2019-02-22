Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Запасников призовут на военные сборы сроком до двух месяцев в Вооруженные силы РФ, Нацгвардию, органы государственной охраны и Федеральную службу безопасности.

Сроки проведения сборов будут согласованы с региональными органами исполнительной власти, сроки проверочных сборов определит Минобороны.

Указ вступает в силу со дня опубликования.