В столичном Дептрансе рассказали о подготовке к непогоде в городе

Столичный департамент транспорта объявил, что провел подготовку к увеличению пассажиропотока в случае непогоды.

Заявление транспортного комплекса Москвы приводят «Известия». В департаменте заверили, что весь столичный общественный транспорт готов к погодным сюрпризам.

В случае сильного увеличения пассажиропотока на маршруты следования выйдут дополнительные автобусы и поезда метро.

Осложнение транспортной обстановки в столице связано с ухудшением погодных условий: из-за снегопада в Москве в полдень загруженность дорог оценивалась в пять баллов.