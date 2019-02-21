Полиция ищет похитителя куртки Black Star из торгового центра в Москве

Столичные правоохранители проводят проверку после кражи куртки Black Star у посетителя торгового центра.

Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Инцидент произошел в Тверском районе города в здании торгового центра «Цветной».

«По словам заявителя, он пришел в торговый центр на Цветном бульваре, дом 15, строение 1, где расположился за столиком в общем зале, а свою куртку Black Star повесил на стул за соседним столиком. Когда мужчина собрался домой, куртки на месте он не обнаружил», — заявили в полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства пропажи куртки.