20% россиян признались в ежедневном использовании мата

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом.

«Наше "великое культурное сокровище" – русский мат: 20 процентов опрошенных, самые честные люди, признались, что используют его практически каждый день», – сказал Федоров на круглом столе «Российская государственность и русский язык: история и современность», передает РИА «Новости».

По словам гендиректора ВЦИОМ, ненормативная лексика оказалась лишь на третьем месте в числе языковых нарушений, в которых признались участники опроса. Первое и второе места заняли использование местных диалектов и профессионального сленга.