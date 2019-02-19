В Подмосковье вынесли приговор экс-полицейскому, похитившего деньги убитого

Подмосковный суд приговорил к условному сроку бывшему полицейскому, обокравшего убитого человека.

Об этом агентству «Москва» сообщила старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Данный эпизод произошел в мае 2018 года в Воскресенске: оперуполномоченный приехал на место преступления, где обнаружил труп с признаками насильственной смерти. Следствием доказано, что этот полицейский похитили банковские карты погибшего, с которых потом снял 55 тысяч рублей.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», — заключила Врадий.