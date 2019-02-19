Порывистый ветер и 0 градусов ждут москвичей 19 февраля

Во вторник, 19 февраля, температура воздуха в Москве составе -2…0 градусов.

Об этом сообщает агентство «Метеоновости». По его данным, температура во вторник в Московской области будет чуть ниже: -5…0 градусов.

Синоптики предупреждают, что интенсивный рост атмосферного давления, который наблюдался последние несколько дней, сменится интенсивным падением. В середине дня атмосферное давлении составит 748 мм ртутного столба.

При переменной облачности осадков не ожидается, однако синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре со скоростью 5-10 м/с.