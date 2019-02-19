Полковник Захарченко остался без "шурина"

В центре внимания
фото: Стоян Васев / ТАСС
"Аленький цветочек" Татьяны Навки коньком прошелся по бюджету
Тоска по Родине в Тоскане. Почему экс-министр Михаил Абызов уехал за границу
Новый муж Людмилы Путиной угрожает бывшей жене

Новости дня

19 февраля, вторник

[16:15]Вызвавшие критику крымских татар параграфы в учебнике по истории изменят
[16:11]Под Курганом проверят школу, где детей кормили супом с непонятной субстанцией
[16:04]Анонимы "заминировали" пять торговых центров в Москве
[16:02]В Подмосковье полиция пресекла деятельность цеха с контрафактным алкоголем
[15:47]Президент "Анжи" сообщил, что клубу хватит спонсорских денег до конца марта
[15:44]На избивших лейтенанта подростков в Москве завели дело о грабеже
[15:41]Российским школам рекомендовали провести урок мужества 1 марта
[15:38]В Москве саперы проверяют ТЦ "Капитолий" и "Парус" после звонков о бомбах
[15:27]В Подмосковье вынесли приговор экс-полицейскому, похитившего деньги убитого
[15:17]Клинику Малышевой оштрафовали на 100 тысяч за "грубые нарушения"
[15:07]В США появятся два новых обозначения пола при покупке авиабилетов
[15:02]Модельер Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни
[15:00]Полиция в Москве задержала женщину, уличенную в вооруженном нападении на мужа
[14:50]6 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
[14:41]Защита Навального попросила снять арест с его счетов спустя 5 лет
[14:27]Космос и союз с Белоруссией могут стать позитивными темами послания Путина
[14:09]Три рулона скотча изъяли у матери найденного на МКАД ребенка
[14:03]Около 60 учеников эвакуировали из "заминированной" школы в Москве
[13:56]Крупные банки просят снизить ставки по ипотеке для семей с детьми
[13:38]Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снизились в регионах РФ впервые за полгода
[13:31]Владимир Познер извинился за шутку про "окосение" от китайцев
[13:25]Обыски в администрации Щелковского района связаны с должностным преступлением
[13:12]В Совбезе РФ связали нападения на школы с деструктивными идеями в Сети
[13:05]На Амуре на кандидатов в депутаты от ЛДПР завели дело из-за поджога
[13:01]СМИ сообщили об отдыхе Путина на "месте силы" на Алтае
[12:50]Жириновский призвал закрыть "Эхо Москвы" ради наступления порядка в России
[12:28]В ГД призвали страховать профессиональные риски врачей по примеру Швеции
[12:22]Представителя Ura.ru пригласили в Думу из-за "фейковой" новости
[12:16]Причиной отъезда Друзя в США стала презентация книги
[12:10]В Сибири задержали мужчину, убившего предпринимателя после отказа в скидке
[12:00]МЭР оценило годовой ущерб России от санкций США в $1,17 млрд
[11:52]Вышедший на свободу полковник Квачков назвал отравление Скрипаля "туфтой"
[11:25]Сенатор предложил закрывать крупные супермаркеты на выходные
[11:23]Социологи сообщили о 250-миллионном доходе научного руководителя Путина
[11:10]Минтранс разрешил применять электронные талоны при посадке на рейс
[11:03]Число пар, заключивших браки, снизилось в РФ на 21%
[10:51]"Роскосмос" начал строить корабли для отправки на МКС двух туристов
[10:46]Врио главы Дзержинского задержали при получении взятки на парковке
[10:20]Оставшимся в России таксофонам нашли новое применение
[10:10]ТЦ "Атриум" в ЦАО проверяют из-за пятого за неделю звонка о бомбе


Фото: Shutterstock
Белково-яичная диета: продержаться четыре недели
// фото: Global Look Press
Готовка без пламени: как поменять газовую плиту на электрическую
Фото: Shutterstock
Банки подняли ставки. Можно ли разбогатеть, используя накопительные счета?
Фото: Shutterstock
Домашний хлеб своими руками – от выбора ингредиентов до аппетитной корочки
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Фото: Shutterstock
Диета при простуде и гриппе: семь самых полезных продуктов для борьбы с болезнью
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: мануфактура БАГ
5 способов сделать свою квартиру модной
Фото: Shutterstock
Девять шагов к победе над бессонницей: советы специалиста

Полковник Захарченко остался без "шурина"

Общество

Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры, которая просит обратить в доход государства имущество полковника ФСБ Дмитрия Сенина, а также его родных и иных лиц на общую сумму более 380 млн рублей. Этот процесс приковал внимание тем, что Сенин является фигурантом в деле небезызвестного полковника МВД Захарченко. Некоторые СМИ даже называют Сенина «шурином» последнего, якобы, благодаря его браку с сестрой Захарченко.

На пресс-конференции адвокаты ответчиков представили свои возражения, комментарии на иск, а также сделанную ими аудиозапись заседания 5 февраля. Из прослушанной записи и представленных адвокатами материалов следует...

Взявший слово первым прокурор очень кратко обозначил суть иска. Все последовавшие вопросы адвокатов, которые выразили активное несогласие с исковыми требованиями, он парировал тем, что «все указано в материалах иска». На утверждения адвокатов о том, что в приложенных к иску материалах доказательств, на которые ссылаются органы прокуратуры в иске, не имеется, прокурор не нашелся, что ответить, и пообещал, что дополнительные доказательства будут представлены в будущем. Но не обозначил сроков и не назвал, какие именно материалы он собирается еще представить. В заключение своего выступления прокурор упомянул, что семья Сениных жила не по средствам, оплачивая услуги водителя, а до этого – гувернантов и уборщиц. При этом прокурор не сослался на какие-то подтверждающие документы и не уточнил, на чем строятся его доводы. 

После этого адвокаты ответчиков рассказали о том, что ранее не освещалось в ходе процесса и стало некоторой неожиданностью для истца. Они пояснили, что Дмитрий Сенин ранее состоял в браке с Ольгой Сениной, но в настоящее время они в разводе. У Дмитрия Сенина есть две сестры и брат. Ни Дмитрий Сенин, ни Ольга Сенина не являются родственниками Захарченко Д.В., либо лиц, входящих в круг знакомых последнего. Дмитрий Сенин обвиняется в том, что в 2014 году он, совместно с Захарченко Д.В., получил взятку в размере 800 000 долларов США (около 30 миллионов рублей по курсу на тот момент). Следствием Сенину также инкриминируется совершение аналогичного преступления, предметом которого явилась дисконтная карта сети ресторанов «Ла Маре», а также самовольное оставление места службы. Иных обвинений у следствия не имеется. При этом, согласно заявленному иску, Генеральная прокуратура РФ в настоящее время просит суд об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества родственников Сенина (в т.ч., проживающих за рубежом), а также иных лиц, которые с Сениным или членами его семьи даже не знакомы (например, один из соответчиков приобрел в трейд-ин автомашину, которая ранее принадлежала семье Сенина). Кроме того, применительно к ситуации с Сениным Д.А., согласно норме закона и разъяснениям Конституционного суда РФ, обращению в доход государства подлежит только имущество, которое отвечает следующим условиям: если оно принадлежит Сенину Д.А., его супруге и несовершеннолетним детям; если оно не было внесено Сениным Д.А. в ежегодно представляемые им справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; если Сенин Д.А. и его супруга не могут подтвердить законность происхождения доходов, на которые приобретено указанное имущество. 

Значит, в случае отсутствия любого из указанных условий, имущество не может быть обращено в доход государства в соответствии с ФЗ-230 от 03.12.2012. Имущество, перечисленное в заявленном Генеральной прокуратурой РФ иске, адвокаты ответчиков в своих выступлениях условно разделили на следующие блоки: имущество, которое принадлежало Сенину Д.А., Сениной О. или членам их семьи и было задекларировано Сениным Д.А. Сюда включается единственное жилье, принадлежащее Сенину Д.А. и Сениной О., в котором также проживают дети, а также автомашины, которые были когда-то в собственности у Сенина и членов его семьи. И квартира, и машины были вовремя и надлежащим образом задекларированы Сениным Д.А. За период с 2012 г. (начало действия ФЗ-230 от 03.12.2012) по 2015 г. Сенин Д. задекларировал 6 автомашин, которые в этот период принадлежали его семье. Одна автомашина приобретена его супругой до брака с ним, остальные были приобретены на кредитные денежные средства, которые также были указаны в декларации. Следует отметить, что указанные автомашины находились в собственности семьи Сенина не одновременно. Сенин и члены его семьи покупали в кредит автомашину, выплачивали кредит, продавали имеющуюся автомашину и покупали новую с привлечением недостающей суммы. Квартира была приобретена в 2010 году за рыночную стоимость, действовавшую на тот период, а не за указанную в иске кадастровую стоимость, сформировавшуюся спустя почти 10 лет. При этом, в иске указано, что стоимость квартиры, находящейся в общей долевой собственности у Сенина Д.А. и Сениной О.К., сопоставима с размером их совокупного дохода за вышеуказанный период. 

Сенина О.К. имела свои бизнес (который также декларировался), и она оплачивала с него налоги. С 2014 года по 2016 год ее доход составил более 30 миллионов рублей (без вычета налога). Несмотря на это, по мнению истца, указанная квартира также подлежит изъятию и обращению в доход государства. Имущество, принадлежащее родственникам Сенина Д.А. и Сениной О. – две квартиры –  были приобретены одной сестрой Мололкиной Ириной (в настоящее время она проживает в Израиле со своим мужем – гражданином Израиля и детьми) с привлечением кредитных денежных средств, и одна квартира была подарена другой сестре Сениной Елене. Одна квартира и дача принадлежат тёще Сенина Д.А. – Сулименко Г.М., на иждивении которой находится сын, являющийся инвалидом с детства.

Теперь об имуществе, принадлежавшем брату Сулименко Г.М. – Ягуру В.М. Основанием для указания в иске объектов недвижимости, принадлежавших когда-то Ягуру В.М., послужило то, «что Ягур В.М. в период с 2001 г. по 2015 годы включительно не имел доходов, зарегистрированных в органах налоговой службы России». Действительно, на территории России за указанный период Ягур В.М. не имел дохода, так как стал гражданином России только в 2016 году. До этого он был гражданином Украины и проживал в Севастополе. У него была жена, также гражданка Украины. В 2017 году они развелись и поделили совместно нажитое имущество. Таким образом, у Ягура В.М. осталась одна квартира, остальное имущество, в т.ч. и квартира в Сочи, принадлежит на основании решения Гагаринского районного суда г. Москвы бывшей супруге Виноградовой Т.И.

С 1999 года по настоящее время Ягур В.М. имеет постоянную работу: ходит в плавание каждый год на шесть месяцев в Новую Зеландию. Следовательно, у его семьи был доход, достаточный для приобретения как движимого, так и недвижимого имущества. Таким образом, указанное в данном блоке имущество никогда не находилось в собственности Сенина Д.А., его супруги или несовершеннолетних детей, и приобреталось иными лицами на их собственные и заемные денежные средства. Остальные объекты недвижимости в количестве 16 штук ранее принадлежали или принадлежат иным лицам, которые не являются членами семьи Сенина, а некоторые даже с ним не знакомы. Например, некоторые объекты недвижимости один из соответчиков – Кожевников И.Н. приобретал в 2009 году. Стоимость имущества, приобретенного в 2009 году, существенно ниже его кадастровой оценки, произведенной спустя почти 10 лет. При этом, кадастровая стоимость не является рыночной и, согласно действующему законодательству, применяется только в целях исчисления налога на имущество. Кожевников И.Н. ранее занимался предпринимательской деятельностью, был учредителем и директором нескольких фирм, одна из которых официально занималась риэлторством, уплачивала все необходимые налоги: этот факт ответчик обосновал, представив суду подтверждающие банковские документы. Единственное, что связывает Кожевникова И.Н. с Сениным Д. А., это то, что его жена (индивидуальный предприниматель Сенина О.К.) по договорам производила ремонтные работы для одной из фирм, в которых Кожевников И.Н. был соучредителем. Все платежи за ремонт осуществлялись также через банк. Одна квартира, заявленная в иске, была приобретена Кожевниковым И.Н. с помощью кредита в банке. В настоящее время она обременена ипотекой. Срок выплаты кредита – 2025 год. Прокурор сообщил суду, что между Кожевниковым и Сениным имелись дружеские отношения, что подтверждено в свидетельских показаниях прокуратуре бывшего заместителя начальника Управления на транспорте МВД по ЦФО Сандрукяна Э.С. Однако, как выяснилось, показания последнего основаны на том, что он, якобы, случайно видел подчиненных Сенина в кабинете Кожевникова 2008 г. через открытую дверь, проходя мимо рабочего кабинета Кожевникова по прежнему месту работы последнего. 

Необходимо отметить, в Красногорском городском суде имеются сведения о приговоре 1-187/2013 от 05.06.2013 в отношении Сандрукяна Э.С.: он судим за мошенничество по уголовному делу, разработкой которого в свое время занимался Сенин и его подчиненные. 

На уточняющие вопросы адвокатов прокурор пояснил, что считает данные показания достаточным и убедительным доказательством. Помимо показаний Сандрукяна, иных доказательств своим доводам прокурор на вопросы адвокатов назвать не смог. 

Следует еще раз обратить внимание на то, что в суде было оглашено, что всё принадлежащее Сенину Д.А., его супруге и несовершеннолетним детям имущество декларировалось Сениным и даже, по мнению прокурора, сопоставимо с их реальным доходом. А вот доказательств, что Сенин Д.А. имел какое-то отношение к приобретению имущества, находящегося в собственности у иных лиц, не имеется. 

Следующее заседание назначено на 5 марта 2019 г. Будем следить за развитием событий.

Егор Ершов

поделиться:

Общество

Вызвавшие критику крымских татар параграфы в учебнике по истории изменят

Читать далее >

Общество

Под Курганом проверят школу, где детей кормили супом с непонятной субстанцией

Читать далее >

Общество

В Подмосковье полиция пресекла деятельность цеха с контрафактным алкоголем

Читать далее >

Политика
Матвиенко не прогуляет Путина: "последний звонок" для спикера Совфеда еще не прозвучал
Космос и союз с Белоруссией могут стать позитивными темами послания Путина
СМИ сообщили об отдыхе Путина на "месте силы" на Алтае
Представителя Ura.ru пригласили в Думу из-за "фейковой" новости
Общество
Международная выставка кошек "Кэтсбург"
Вызвавшие критику крымских татар параграфы в учебнике по истории изменят
Под Курганом проверят школу, где детей кормили супом с непонятной субстанцией
В Подмосковье полиция пресекла деятельность цеха с контрафактным алкоголем
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Поскольку советскому и особенно постсоветскому человеку в повседневной жизни гордиться не приходится, он гордится участием в военной кампании, не заботясь о ее смысле

Avatar

Мовчан
Андрей

экономист

Мы исходим не из того, что мы сильнее других, а из того, что можем попортить им жизнь так, что с нами не будут связываться. И военная наша доктрина такая же

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Складывается стойкое впечатление: перед всяким резким шагом Порошенко о чем-то деликатном советуется с Путиным через Виктора Медведчука


Культура и ТВ
Давид Шнейдеров о "запросе на цензуру": Люди устали от насилия, крови и нищеты
Ради Анны Чиповской Алексей Макаров запел
"Минута халявы" на "Поле чудес": истинное отношение к зрителю?
Главную награду Берлинале получила картина израильского режиссера
Шоу-бизнес
Анна Банщикова раскрыла никому неизвестные факты о себе
Елена Валюшкина: Моя героиня в "ИП Пирогова" – легкий вариант Шапокляк
Любовь Аксенова поделилась секретами семейной жизни
"Одиночество благотворно влияет на мужчину": последнее интервью Сергея Захарова

Здоровье
Курение снижает шансы на выживание у пациентов с меланомой
Анестезия длиной до одного часа безопасна для младенцев-мальчиков
Скворцова пообещала обсудить введение измерения талии у работников
Искусственный интеллект предскажет результат лечения рака яичников
Туризм
"Лучший отдых – неделя на солнышке". Гастрольные и отпускные истории Сергея Шнурова
МЭР создаст маркетплейс для получения электронных виз в РФ
Российский турист покончил с собой в аэропорту Бангкока
Самые захватывающие места острова Тенерифе
Авто
Как стать "народным инспектором" и фиксировать нарушения на дорогах
Цены на бюджетные машины в РФ преодолели отметку в 1 млн рублей
Минтранс призвал ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч
МЧС призвало водителей Москвы снизить скорость из-за ветра и гололедицы
Недвижимость
Кто выиграет от достройки полуготового жилья по старым правилам
Эксперт: Проблемы рискованных застройщиков не приведут к катастрофе рынка
В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"
"Ипотечные каникулы" обернутся ужесточением условий кредитования
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


// фото: Global Look Press
Кому на Руси сидеть хорошо?
Алина Чикатуева
Девушка против системы. Почему на депутата из Черкесска подал в суд глава республики
Война с США и с Украиной войной, а денежки... да совсем не врозь // фрагмент афиши
Баблом хорошим слово отзовется. Сколько зарабатывают звезды политических ток-шоу
Дмитрий Рогозин // фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Провалы космических масштабов
Воробьев и Богдасарова не стесняются своей связи (фото из Instagram)
Личный "Исток". Имущество и фонды гражданской жены главы Подмосковья
фото: личный архив Николая Злобина
Николай Злобин:
Великая Россия, которую мы знали, – сейчас на пенсии
фото из личного архива Валдиса Пельша
Валдис Пельш:
Развлекательные программы – это не все, что я хочу в жизни
Сергей Пускепалис // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Сергей Пускепалис:
Для меня Навальный – токсичный человек
Нина Ургант // фото: Наталья Логинова
Нина Ургант:
Иван если что задумал, то сделает обязательно
Алла Сигалова // фото: личный архив
Алла Сигалова:
Во всем мире нас воспринимают как угрозу


стоп-кадр / Youtube / Первый канал
"Минута халявы" на "Поле чудес": истинное отношение к зрителю?
Кондрашин мечтал стать врачом и нашел простой путь – купил диплом
Доктор-вампир из Челябинска: как убийца смог устроиться в больницу?
Андрей Малахов // фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Малахову грозит суд за проникновение на дачу Алексея Баталова
Слева: Искандер Махмудов // фото: Андрей Епихин / ТАСС; справа: Эммануэль Макрон // // фото: / Global Look Press
Франция наша? "Солдат Путина" платил охраннику Макрона
// фото: Global Look Press
"Прощай, немытая Россия": куда собрался Алексей Панин?

стоп-кадр / YouTube / euronews (на русском)
Почему не сработал "шабаш" ведьм в поддержку Владимира Путина
фото: Global Look Press
"Лучший отдых – неделя на солнышке". Гастрольные и отпускные истории Сергея Шнурова
Фото: Shutterstock
Альфонс-самцы. Как встретить мужчину мечты и не разориться
Иван Прайс (крайний слева) и россияне с немецкими фамилиями
В Санкт-Петербурге проводят встречи для однофамильцев с немецкими корнями
По местным меркам палаты теперь класса люкс
"Не зря я на этом свете живу". Пенсионер на свои деньги отремонтировал больницу