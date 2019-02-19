Полковник Захарченко остался без "шурина"

Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры, которая просит обратить в доход государства имущество полковника ФСБ Дмитрия Сенина, а также его родных и иных лиц на общую сумму более 380 млн рублей. Этот процесс приковал внимание тем, что Сенин является фигурантом в деле небезызвестного полковника МВД Захарченко. Некоторые СМИ даже называют Сенина «шурином» последнего, якобы, благодаря его браку с сестрой Захарченко.

На пресс-конференции адвокаты ответчиков представили свои возражения, комментарии на иск, а также сделанную ими аудиозапись заседания 5 февраля. Из прослушанной записи и представленных адвокатами материалов следует...

Взявший слово первым прокурор очень кратко обозначил суть иска. Все последовавшие вопросы адвокатов, которые выразили активное несогласие с исковыми требованиями, он парировал тем, что «все указано в материалах иска». На утверждения адвокатов о том, что в приложенных к иску материалах доказательств, на которые ссылаются органы прокуратуры в иске, не имеется, прокурор не нашелся, что ответить, и пообещал, что дополнительные доказательства будут представлены в будущем. Но не обозначил сроков и не назвал, какие именно материалы он собирается еще представить. В заключение своего выступления прокурор упомянул, что семья Сениных жила не по средствам, оплачивая услуги водителя, а до этого – гувернантов и уборщиц. При этом прокурор не сослался на какие-то подтверждающие документы и не уточнил, на чем строятся его доводы.

После этого адвокаты ответчиков рассказали о том, что ранее не освещалось в ходе процесса и стало некоторой неожиданностью для истца. Они пояснили, что Дмитрий Сенин ранее состоял в браке с Ольгой Сениной, но в настоящее время они в разводе. У Дмитрия Сенина есть две сестры и брат. Ни Дмитрий Сенин, ни Ольга Сенина не являются родственниками Захарченко Д.В., либо лиц, входящих в круг знакомых последнего. Дмитрий Сенин обвиняется в том, что в 2014 году он, совместно с Захарченко Д.В., получил взятку в размере 800 000 долларов США (около 30 миллионов рублей по курсу на тот момент). Следствием Сенину также инкриминируется совершение аналогичного преступления, предметом которого явилась дисконтная карта сети ресторанов «Ла Маре», а также самовольное оставление места службы. Иных обвинений у следствия не имеется. При этом, согласно заявленному иску, Генеральная прокуратура РФ в настоящее время просит суд об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества родственников Сенина (в т.ч., проживающих за рубежом), а также иных лиц, которые с Сениным или членами его семьи даже не знакомы (например, один из соответчиков приобрел в трейд-ин автомашину, которая ранее принадлежала семье Сенина). Кроме того, применительно к ситуации с Сениным Д.А., согласно норме закона и разъяснениям Конституционного суда РФ, обращению в доход государства подлежит только имущество, которое отвечает следующим условиям: если оно принадлежит Сенину Д.А., его супруге и несовершеннолетним детям; если оно не было внесено Сениным Д.А. в ежегодно представляемые им справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; если Сенин Д.А. и его супруга не могут подтвердить законность происхождения доходов, на которые приобретено указанное имущество.

Значит, в случае отсутствия любого из указанных условий, имущество не может быть обращено в доход государства в соответствии с ФЗ-230 от 03.12.2012. Имущество, перечисленное в заявленном Генеральной прокуратурой РФ иске, адвокаты ответчиков в своих выступлениях условно разделили на следующие блоки: имущество, которое принадлежало Сенину Д.А., Сениной О. или членам их семьи и было задекларировано Сениным Д.А. Сюда включается единственное жилье, принадлежащее Сенину Д.А. и Сениной О., в котором также проживают дети, а также автомашины, которые были когда-то в собственности у Сенина и членов его семьи. И квартира, и машины были вовремя и надлежащим образом задекларированы Сениным Д.А. За период с 2012 г. (начало действия ФЗ-230 от 03.12.2012) по 2015 г. Сенин Д. задекларировал 6 автомашин, которые в этот период принадлежали его семье. Одна автомашина приобретена его супругой до брака с ним, остальные были приобретены на кредитные денежные средства, которые также были указаны в декларации. Следует отметить, что указанные автомашины находились в собственности семьи Сенина не одновременно. Сенин и члены его семьи покупали в кредит автомашину, выплачивали кредит, продавали имеющуюся автомашину и покупали новую с привлечением недостающей суммы. Квартира была приобретена в 2010 году за рыночную стоимость, действовавшую на тот период, а не за указанную в иске кадастровую стоимость, сформировавшуюся спустя почти 10 лет. При этом, в иске указано, что стоимость квартиры, находящейся в общей долевой собственности у Сенина Д.А. и Сениной О.К., сопоставима с размером их совокупного дохода за вышеуказанный период.

Сенина О.К. имела свои бизнес (который также декларировался), и она оплачивала с него налоги. С 2014 года по 2016 год ее доход составил более 30 миллионов рублей (без вычета налога). Несмотря на это, по мнению истца, указанная квартира также подлежит изъятию и обращению в доход государства. Имущество, принадлежащее родственникам Сенина Д.А. и Сениной О. – две квартиры – были приобретены одной сестрой Мололкиной Ириной (в настоящее время она проживает в Израиле со своим мужем – гражданином Израиля и детьми) с привлечением кредитных денежных средств, и одна квартира была подарена другой сестре Сениной Елене. Одна квартира и дача принадлежат тёще Сенина Д.А. – Сулименко Г.М., на иждивении которой находится сын, являющийся инвалидом с детства.

Теперь об имуществе, принадлежавшем брату Сулименко Г.М. – Ягуру В.М. Основанием для указания в иске объектов недвижимости, принадлежавших когда-то Ягуру В.М., послужило то, «что Ягур В.М. в период с 2001 г. по 2015 годы включительно не имел доходов, зарегистрированных в органах налоговой службы России». Действительно, на территории России за указанный период Ягур В.М. не имел дохода, так как стал гражданином России только в 2016 году. До этого он был гражданином Украины и проживал в Севастополе. У него была жена, также гражданка Украины. В 2017 году они развелись и поделили совместно нажитое имущество. Таким образом, у Ягура В.М. осталась одна квартира, остальное имущество, в т.ч. и квартира в Сочи, принадлежит на основании решения Гагаринского районного суда г. Москвы бывшей супруге Виноградовой Т.И.

С 1999 года по настоящее время Ягур В.М. имеет постоянную работу: ходит в плавание каждый год на шесть месяцев в Новую Зеландию. Следовательно, у его семьи был доход, достаточный для приобретения как движимого, так и недвижимого имущества. Таким образом, указанное в данном блоке имущество никогда не находилось в собственности Сенина Д.А., его супруги или несовершеннолетних детей, и приобреталось иными лицами на их собственные и заемные денежные средства. Остальные объекты недвижимости в количестве 16 штук ранее принадлежали или принадлежат иным лицам, которые не являются членами семьи Сенина, а некоторые даже с ним не знакомы. Например, некоторые объекты недвижимости один из соответчиков – Кожевников И.Н. приобретал в 2009 году. Стоимость имущества, приобретенного в 2009 году, существенно ниже его кадастровой оценки, произведенной спустя почти 10 лет. При этом, кадастровая стоимость не является рыночной и, согласно действующему законодательству, применяется только в целях исчисления налога на имущество. Кожевников И.Н. ранее занимался предпринимательской деятельностью, был учредителем и директором нескольких фирм, одна из которых официально занималась риэлторством, уплачивала все необходимые налоги: этот факт ответчик обосновал, представив суду подтверждающие банковские документы. Единственное, что связывает Кожевникова И.Н. с Сениным Д. А., это то, что его жена (индивидуальный предприниматель Сенина О.К.) по договорам производила ремонтные работы для одной из фирм, в которых Кожевников И.Н. был соучредителем. Все платежи за ремонт осуществлялись также через банк. Одна квартира, заявленная в иске, была приобретена Кожевниковым И.Н. с помощью кредита в банке. В настоящее время она обременена ипотекой. Срок выплаты кредита – 2025 год. Прокурор сообщил суду, что между Кожевниковым и Сениным имелись дружеские отношения, что подтверждено в свидетельских показаниях прокуратуре бывшего заместителя начальника Управления на транспорте МВД по ЦФО Сандрукяна Э.С. Однако, как выяснилось, показания последнего основаны на том, что он, якобы, случайно видел подчиненных Сенина в кабинете Кожевникова 2008 г. через открытую дверь, проходя мимо рабочего кабинета Кожевникова по прежнему месту работы последнего.

Необходимо отметить, в Красногорском городском суде имеются сведения о приговоре 1-187/2013 от 05.06.2013 в отношении Сандрукяна Э.С.: он судим за мошенничество по уголовному делу, разработкой которого в свое время занимался Сенин и его подчиненные.

На уточняющие вопросы адвокатов прокурор пояснил, что считает данные показания достаточным и убедительным доказательством. Помимо показаний Сандрукяна, иных доказательств своим доводам прокурор на вопросы адвокатов назвать не смог.

Следует еще раз обратить внимание на то, что в суде было оглашено, что всё принадлежащее Сенину Д.А., его супруге и несовершеннолетним детям имущество декларировалось Сениным и даже, по мнению прокурора, сопоставимо с их реальным доходом. А вот доказательств, что Сенин Д.А. имел какое-то отношение к приобретению имущества, находящегося в собственности у иных лиц, не имеется.

Следующее заседание назначено на 5 марта 2019 г. Будем следить за развитием событий.

Егор Ершов