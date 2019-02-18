В Ярославле задержали экс-начальника колонии, где пытали заключенных

Экс-начальник ИК-1 в Ярославле Дмитрий Николаев задержан в связи с расследованием пыток в учреждении.

Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт» в Facebook. Задержание Николаева произведено в рамках расследования уголовного дела о пытках в ИК-1.

По версии следствия, бывший сотрудник ФСИН одобрил использование пыток в отношении заключенного Евгения Макарова. По мнению Николаева, таким образом с осужденным проводилась воспитательная работа.

Видеозапись, на которой сотрудники колонии издеваются над Макаровым, была сделана в качестве отчета о сделанной работе. Позже файл попал к «Общественному вердикту», который передал запись «Новой газете».