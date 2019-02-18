Социологи отметили, что половина россиян больше не слушают радио

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал снижение интереса россиян к передачам на радио.

Как передает ТАСС со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ, аудитория радио в России в наши дни составляет 48%, тогда как десять лет назад этот показатель достигал 63%.

Кроме того, 50% респондентов заявили, что не слушают радио совсем, причем чаще всего этот ответ выбирали участники опроса в возрасте от 18 до 24 лет (69%).

Самыми популярными для прослушивания радио местами оказались личный транспорт (56%) и дом (41%). При этом больше всего радиослушателем интересны музыка (74%) и новости (53%).

По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, тренд к сокращению аудитории радио наметился уже давно, но снижение идет «довольно медленно», поэтому «говорить о близящейся "смерти" радио никаких оснований нет».