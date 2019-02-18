Шторм уничтожил отправленные в Китай российские ракеты для С-400

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, как шторм уничтожил ракеты для комплексов С-400, отправленные из России в Китай.

На пресс-конференции в ходе военной выставки IDEX Сергей Чемезов сообщил, что Россия должна была поставить Китаю зенитные управляемые ракеты для С-400. «К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить», – цитирует его РБК.

19 января 2018 года судно с ракетами вышло из Усть-Луги в Ленинградской области и попало в сильный шторм в районе пролива Ла-Манш. Крепления, которые удерживали оборудование, не выдержали качки, в результате чего ракеты оказались повреждены. Это была одна из партий поставляемых ракет. Капитан корабля решил вернуться в РФ.

По данным агентства, общая сумма контракта на поставку ракет в Китай составляла свыше трех миллиардов долларов.

Сергей Чемезов сказал, что сейчас в РФ создают новые ракеты для Китая. Когда их планируется отправить в Китай, не уточняется.