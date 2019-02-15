Труп женщины средних лет был обнаружен в лесополосе в Новой Москве

Столичные правоохранители сообщили об обнаружении тела женщины средних лет в лесополосе в ТиНАО.

Как передает агентство «Москва» со ссылкой на информированный источник, труп женщины был обнаружен в районе поселка Абабурово в ТиНАО.

«На службу "02" поступило сообщение об обнаружении трупа на улице Чапаева в поселке Абабурово в ТиНАО. По данному факту ведется проверка. Труп направлен в бюро судмедэкспертизы», — сообщили в полиции.

По предварительной информации, женщина, которой, по оценкам правоохранителей, около 45 лет, умерла по причинам, не связанным с насилием.