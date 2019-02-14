ПФР планирует заранее сообщать россиянам потенциальный размер их пенсий

Глава ПФР сообщил о намерении сообщать россиянам предпенсионного возраста размер будущих выплат.

Слова Антона Дроздова приводит ТАСС. Это заявление глава фонда сделал на Российском инвестиционном форуме, проходящем в Сочи.

«Мы собираемся запустить проект "Моя пенсия", чтобы вовлечь ту аудиторию, которая уже имеет некоторую трудовую историю, но им еще 15-20 лет до пенсии, и адресно идти к ним через роботизированную рассылку, через моделирование жизненных ситуаций», — сказал Дроздов.

Также руководитель ПФР заявил, что проект позволит человеку узнать потенциальный размер пенсии, которую он будет получать, а также пути получения максимально выгодных выплат.