Народный артист РФ Сергей Захаров скончался на 69-м году жизни

Представитель народного артиста РФ Сергея Захарова подтвердила информацию о смерти 68-летнего певца.

В разговоре с «Невскими новостями» директор артиста заявила, что Захаров скончался от сердечной недостаточности. Информации о дате прощания с певцом и похорон представитель Захарова не дала.

Певец родился в 1950 году в городе Николаеве в Украинской ССР. В 70-е годы XX века успешно закончил музыкальное училище имени Римского-Корсакова в Ленинграде.

В ходе предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году Захаров, дававший концерты в поддержку первого президента РФ, пережил клиническую смерть. В том же году он награжден званием народного артиста России.