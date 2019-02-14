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Народный артист РФ Сергей Захаров скончался на 69-м году жизни

Общество

Представитель народного артиста РФ Сергея Захарова подтвердила информацию о смерти 68-летнего певца.

В разговоре с «Невскими новостями» директор артиста заявила, что Захаров скончался от сердечной недостаточности. Информации о дате прощания с певцом и похорон представитель Захарова не дала. 

Певец родился в 1950 году в городе Николаеве в Украинской ССР. В 70-е годы XX века успешно закончил музыкальное училище имени Римского-Корсакова в Ленинграде. 

В ходе предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году Захаров, дававший концерты в поддержку первого президента РФ, пережил клиническую смерть. В том же году он награжден званием народного артиста России.

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