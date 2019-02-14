На Новой Земле начнут бороться с медведями с помощью сжигания мусора

Установку для сжигания мусора на архипелаге Новая Земля построят на четыре года раньше из-за нашествия белых медведей.

Как передает ОТР, администрация Архангельской области планирует построить такую установку на Новой Земле уже к 2020 году.

Отмечается, что ранее это планировалось лишь к 2024 году, однако сроки были сдвинуты из-за необходимости решить проблему с нашествием белых медведей, которых привлекают на острова мусорные свалки.

Ресурс напоминает, что с 9 февраля на Новой Земле действует режим чрезвычайной ситуации, поскольку в районе поселка Белушья Губа были замечены более 50 медведей.