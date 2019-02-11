Российские авиакомпании призвали лишить скидок в аэропортах

Стоимость аэропортовых сборов для российских и иностранных авиакомпаний могут уровнять в 2019 году.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько рассказал «Известиям», что ведомство поддержало инициативу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которая просила ФАС, Минтранс и крупные российские аэропорты уровнять ставки аэропортовых сборов для иностранных и российских компаний на международных маршрутах.

По словам Редько, выравнивание ставок необходимо осуществлять постепенно, избегая резкого увеличения нагрузки на российские авиакомпании. Как именно это будет происходить, он не уточнил.

Президент Utair Павел Пермяков сказал газете, что повышение аэропортовых тарифов критично для авиакомпаний, поскольку иногда эта статья расходов достигает 25%.

«Если речь идет о повышении тарифов для российских авиакомпаний до уровня иностранных, это будет иметь негативные последствия для отечественных перевозчиков и приведет к потере части трафика для аэропортов в РФ, – заявил представитель компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом Пулково. – Если же речь о снижении сборов для иностранных авиакомпаний до уровня российских, это негативно скажется на доходах аэропортов и инвестиционных возможностях операторов для развития инфраструктуры».

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев предположил, что инициатива АЕБ приведет к росту цен на авиабилеты. «Даже если будет принято решение снизить тарифы для иностранных перевозчиков, аэропорты компенсируют выпадающие доходы за счет роста стоимости услуг для всех своих клиентов. То есть для наших авиакомпаний, которые и так жалуются на убытки, цены могут значительно вырасти», – сказал он.

Отметим, что авиакомпании платят российским аэропортом за следующие услуги: взлет и посадка, аэронавигация, стоянка судов, таможенное обслуживание, заправка самолета, авиабезопасность, уборка салона, обслуживание пассажиров. В Домодедово говорят, что сейчас сборы для иностранных авиакомпаний в 3-3,5 раза выше, чем для отечественных.