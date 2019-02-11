Потепление до плюс 3 градусов и ненастье пообещали москвичам в среду

Синоптики предупредили жителей столицы и области о ненастной погоде в течение всей рабочей недели.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в понедельник, 11 февраля, в Москве ожидается облачная погода без осадков и до 2 градусов тепла.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос», вся рабочая неделя в столице и области окажется ненастной: повышение температуры, которая поднимется выше привычного на для февраля климата, будет сопровождаться выпадением большого количества осадков.

При этом пик потепления придется на среду — воздух в столице прогреется до плюс 3 градусов. Кроме того, в этот день может выпасть треть месячной нормы осадков.

Однако уже с четверга в регион придет похолодание, а в пятницу столбики термометров опустятся до минус 10 градусов.