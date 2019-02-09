В Москве несколько следователей уволены из-за сомнений в их объективности

В столичном главке СК РФ произошла значительная кадровая ротация в связи с расследованием стрельбы в «Москва-Сити».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, изменения связаны с недоверием руководства главка к следователям, работавшим над делом о стрельбе в «Москва-Сити» в декабре 2017 года, в результате которой погиб один человек.

Командование управления смутило регулярное изменение круга подозреваемых, что привело к решению задуматься об увольнении этих офицеров.

Сообщается, что свои посты покинул ряд высокопоставленных следователей, в том числе руководитель одного из отраслевых управлений. Офицерам предложили написать заявление об уходе со службы по собственному желанию, что они и сделали.