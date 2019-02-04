СМИ узнали о проблемах со статусом погибших в Сирии россиян

Стало известно о проблемах, с которыми в судах сталкиваются семьи российских военных, погибших в горячих точках.

Как пишет «Коммерсантъ», 6 марта прошлого года в Сирии погиб 35-летний капитан 3-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи Андрей Пыленок. Самолет Ан-26, в котором он находился, разбился при посадке на российской базе Хмеймим.

У военнослужащего остались жена и двое детей. В ноябре 2018 года вдова Вера Пыленок попросила военкомат во Владимире сделать перерасчет пенсии по случаю потери кормильца с учетом надбавки 32%, полагающейся ветеранам боевых действий. Ей отказали на основании того, что погибший якобы не был ветераном боевых действий, после чего она обратилась в прокуратуру. «Мне сказали, что в итоге решение будет положительным, просто надо пройти такой путь – от военкомата до прокуратуры и суда», – рассказала Пыленок, которая в итоге выиграла суд.

«Позиция военкоматов в том, что они отказываются всегда признавать такие иски, – заявил помощник прокурора Владимирского гарнизона Илья Болдырев, подавший иск в Ленинский районный суд Владимира в интересах Веры Пыленок. – Несмотря на это, данные исковые заявления выигрываются и восстанавливаются права».

Председатель межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Сирии» Сергей Тимохин сказал газете, что проблема признания службы в Сирии существует давно. Это касается не только российских, но и советских военных, которые служили в САР с 1967 года. По словам Тимохина, иногда добиться признания факта пребывания в горячей точке сложно из-за секретности военных операций: «Это касается и службы в других странах: Египте, Афганистане, Таджикистане и т. д.».

Председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков назвал эту проблему вполне решаемой. «Руководство военного ведомства крайне щепетильно относится к разрешению таких вопросов, тем более если речь идет о погибших офицерах», – отметил он.