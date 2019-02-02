Военный флот РФ получил аппаратуру с галлюциногенным эффектом

На военные корабли РФ стали устанавливать станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», которые ослепляют противника.

В пресс-службе холдинга «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех», рассказали РИА «Новости», что такие станции установили на фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и на фрегат «Адмирал флота Касатонов», проходящий заводские испытания. Подобную аппаратуру планируют установить еще на два фрегата, которые сейчас строятся на заводе «Северная верфь».

Как объяснили в «Росэлектронике», станция «Филин» в ночное и сумеречное время подавляет визуально-оптические и оптико-электронные каналы наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя. Аппаратура вызывает у стрелков временное расстройство органов зрения. Каждый пятый доброволец, испытавший воздействие «Филина», ощутил на себе галлюциногенный эффект. Почти половина испытателей заметила признаки дезориентации в пространстве, а также тошноту и головокружение.