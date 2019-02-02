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02 февраля, суббота

[15:32]Экс-мэра Тулы Толкачеву задержали на Кипре по запросу России
[14:26]Правозащитников обеспокоили травмы похитителя картины Куинджи
[13:50]На сайте Думы отчитались о благотворительной деятельности Володина
[12:46]Путин объявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и о создании ракет
[12:26]Грубые начальники нанесли России ущерб на 2 млрд долларов
[11:36]Хабиб Нурмагомедов в гостях у Дмитрия Губерниева на "Матч ТВ"
[11:04]Полицейский умер в больнице после поножовщины под Москвой
[10:40]Основатель томского театра кукол "2+ку" сгорел в своей мастерской
[10:06]У задержанных на Кабо-Верде моряков из РФ нашли 9 тонн кокаина
[09:43]Военную группировку РФ под Калининградом усилили самолетами Су-27
[09:00]Легендарного диктора программы "Время" похоронят в Москве
[08:45]Военный флот РФ получил аппаратуру с галлюциногенным эффектом
[08:24]Задержанную в США актрису из РФ предупреждали об аресте

01 февраля, пятница

[17:50]Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД со 2 февраля
[17:17]Героиню скандальной статьи про наркотики арестовали до конца февраля
[16:44]Следствие просит суд арестовать шестого фигуранта дела Арашуковых
[16:16]РПЦ канонизирует купца, спонсировавшего строительство храмов в XIX веке
[15:50]В ГД предложили повысить штрафы за неявку в военкомат до 5 тысяч рублей
[14:51]Титов возьмет под защиту экс-заместителя Собянина, осужденного за взятку
[14:25]Песков назвал трагедией смерть дочери активистки "Открытой России"
[14:12]Смотрителя, "оцепеневшую" во время кражи картины, уволили из Третьяковки
[13:57]Генпрокуратура исключила криминальную версию гибели группы Дятлова
[13:31]Победителем Всероссийского конкурса футбольных комментаторов стал Сергей Дурасов
[13:00]Родители заявили о недовольстве преподаванием иностранного языка в школах
[12:42]За год москвичи стали в четыре раза чаще пользоваться услугами каршеринга
[12:17]В ОКР ближайшим летом ожидают приглашения на Олимпиаду в Токио
[11:56]Три человека пострадали при опрокидывании автобуса с детьми в Башкирии
[11:44]В Челябинске арестовали врача-шизофреника со страстью к убийствам
[11:34]Минобороны удалось взорвать завал после оползня на Бурейском водохранилище
[11:08]Google заплатил ₽500 тысяч штрафа за отказ от фильтрации поисковой выдачи
[10:58]У Третьяковки выстроилась очередь из желающих увидеть похищенную картину
[10:36]СК предъявил окончательные обвинения двоим участникам "Нового величия"
[10:16]Гуайдо назвал Мадуро плохим партнером для России на посту главы Венесуэлы
[10:04]Зампреда правительства Ленобласти арестовали за мошенничество в "Газпроме"

31 января, четверг

[17:43]Обыски у мэра Риги связаны со взятками за поставки транспорта
[17:20]Более 400 членов Европарламента признали Гуайдо законным главой Венесуэлы
[17:12]Депутаты Махачкалы избрали мэром города главу управы Басманного района Москвы
[16:12]Бабкина и Шаргунов получат по 2 млн за деятельность в области культуры
[16:04]Врачей в Питере заподозрили во взятках за рецепты на лекарство от рака
[15:57]Тепло из Северной Африки сохранится в Москве до следующей недели


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Военный флот РФ получил аппаратуру с галлюциногенным эффектом

Общество

На военные корабли РФ стали устанавливать станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», которые ослепляют противника. 

В пресс-службе холдинга «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех», рассказали РИА «Новости», что такие станции установили на фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и на фрегат «Адмирал флота Касатонов», проходящий заводские испытания. Подобную аппаратуру планируют установить еще на два фрегата, которые сейчас строятся на заводе «Северная верфь». 

Как объяснили в «Росэлектронике», станция «Филин» в ночное и сумеречное время подавляет визуально-оптические и оптико-электронные каналы наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя. Аппаратура вызывает у стрелков временное расстройство органов зрения. Каждый пятый доброволец, испытавший воздействие «Филина», ощутил на себе галлюциногенный эффект. Почти половина испытателей заметила признаки дезориентации в пространстве, а также тошноту и головокружение.

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Колумнисты
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Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

То, что Путин недавно сказал о лжеуниверситетах, где каждый хочет занять должность и стать деканом, можно отнести и к экспертам ток-шоу: нужным людям всегда найдется теплое местечко

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В терминальной стадии любая система гениально выбирает самоубийственные шаги. А выйдя из интернета, как знать, мы и в самом деле перестанем склочничать и научимся договариваться

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Шеин
Олег

депутат Госдумы

Люди видят, что у них пытались отнять деньги. Если раньше общество реагировало с неприязнью, но менее чувствительно, то сейчас люди воспринимают такие шаги как циничное намерение их ограбить


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