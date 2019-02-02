В школе Якутска откроют новые классы из-за слухов о дискриминации

В якутской школе решили открыть дополнительные классы из-за слухов об отказе принимать туда русскоязычных детей.

Ранее СМИ сообщил, что национальная школа «Айыы кыата» на 550 мест, расположенная в 203-м микрорайоне Якутска, отказалась принимать заявления от русскоязычных детей. Родители захотели отправить в «Айыы кыата» детей после того, как узнали о закрытии одной из школ в микрорайоне.

2 февраля директор школы «Айыы кыьата» Лидия Шамаева, работники мэрии и представители родительского комитета школы собрались на совещании у главы Якутска Сарданы Авксентьевой.

В итоге пресс-служба минобрнауки Якутии сообщила ТАСС, что в учебном заведении откроют дополнительные классы. Это произойдет после того, как будет сформирован список желающих учиться в школе. Сейчас в «Айыы кыата» поступило уже 223 заявления о приеме в первый класс на 2019-2020 учебный год.

Между тем первый замминистра образования и науки республики Ирина Любимова сказала РИА «Новости», что в школах Якутии действительно не хватает мест, но информация СМИ о том, что школа «Айыы кыьата» отказывается принимать русскоязычных детей, не соответствует действительности: «Нам неважно, на каком языке говорит ребенок».

«Средства на строительство еще одной общеобразовательной школы в 203 микрорайоне, чтобы закрыть потребность района в школьных местах, уже заложены в бюджете республики. Новое здание школы будет открыто к концу следующего 2020 года», – рассказала Любимова.