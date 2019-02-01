РПЦ канонизирует купца, спонсировавшего строительство храмов в XIX веке

Ближайший Архиерейский Собор РПЦ впервые рассмотрит вопрос о канонизации миллионера, жившего в XIX веке.

Как сообщает газета «Крестовский мост», живший в XIX веке иркутский миллионер Иннокентий Сибиряков унаследовал огромное состояние от отца — золотопромышленника, основателя города Бодайбо Михаила Сибирякова. Свои богатства купец тратил на спонсирование строительства учебных заведений, в том числе Санкт-Петербургского медицинского университета им. И. П. Павлова и Университета физкультуры и спорта им. П. Ф. Лесгафта, финансирование научных экспедиций и творческих проектов, а также издание художественной и научной литературы.

«Помогите, я страшно богат. Чем больше я раздаю, тем больше ко мне приходит!» — писал Сибиряков Льву Толстому.

Из-за огромных денежных сумм, потраченных миллионером на благотворительность, против него было инициировано разбирательство, в ходе которого устанавливалась дееспособность Сибирякова.

В 1894 году купец принял постриг и уехал на Афон, где вложил огромные средства в строительство храмов и келий. После смерти Сибирякова и извлечения его останков из земли было обнаружено, что кости купца имели янтарно-медовый цвет, что по афонским меркам свидетельствует об особой праведности человека.

Издание отмечает, что теперь ближайший Архиерейский Собор РПЦ рассмотрит вопрос о канонизации Иннокентия Сибирякова, который может стать первым миллионером, удостоенным такой почести.