Депутат призвал не верить в сомнительные вбросы о ЧВК «Вагнер».

Большинство западных СМИ регулярно занимается раскруткой фейков в рамках антироссийской программы США. Именно они внедряют новые тренды по очернению России на информационном поле. Так, в последнее время активно тиражирует вброс о якобы присутствии российской ЧВК «Вагнер» в Венесуэле. Некоторые издания пытаются притянуть частную военную компанию к бизнесмену Евгению Пригожину. Однако все эти пасквили никогда не подкреплялись фактами.

Новая волна истерии о «российских наёмниках» началась после очередной «утки» от американских СМИ о якобы переброске ЧВК на защиту президента Николаса Мадуро. Произошло это после попытки парламентария Хуана Гуаидо совершить государственный переворот в стране. После начала уличных беспорядков венесуэльский лидер разорвал дипломатические отношения с Соединенными Штатами.

Неудивительно, ведь Вашингтон признал самопровозглашенного президента Гуаидо. Россия, в свою очередь, оказала поддержку режиму действующего президента. Именно поэтому в Сеть и была запущена мистификация о ЧВК «Вагнер» в ответ на действия Москвы во внешней политике. Подобные обвинения появлялись сразу и после каких-либо действий Кремля в направлении Сирии и Украины. США сразу же заявляли, что видели в этих странах «наёмников».

Пока СМИ разжевывают эту тему, Колумбию посетил генерал из США Марк Стаммер. Ранее советник президента по нацбезопасности Джон Болтон случайно обнародовал запись в своём блокноте о готовящейся переброске 5 000 американских военнослужащих. Если взглянуть на масштабы вовлеченности Соединенных Штатов, миф о ЧВК становится попросту смехотворным.

Российский депутат Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию ФБА «Экономика сегодня». Он заявил, что подобным фейкам доверять нельзя, поскольку США разрабатывают «дорожную карту» мнимой российской агрессии ещё с 2014 года. Парламентарий добавил, что Вашингтон пытается переложить всю ответственность за свои действия на Россию, однако их политика «горит, как шапка на воре».

Нельзя не согласиться с данным замечанием. Стоит вспомнить последствия работы американских ЧВК в странах Ближнего Востока. Однако СМИ решили забыть о структурах вроде Blackwater, подконтрольной ЦРУ. Эта организация принимала прямое участие в государственном перевороте на Украине.

Водолацкий отметил, что США неоднократно кидались ложными обвинениями при ООН, но их голословность не подкреплялась никакой фактической основой. Поэтому эта информация является обычной «уткой», тиражируемой СМИ. Депутат также призвал не верить сомнительным заявлениям в социальных сетях, поскольку это ничтожные доводы в масштабах международного права.