Скончался подросток, которого подожгли в подъезде дома в Москве

Врачи не сумели спасти жизнь 15-летнему школьнику, получившему ожоги 98% тела в подъезде столичного дома.

Как передает телеканал 360, вечером в понедельник, 28 января, в одной из московских больниц скончался подросток, которого обнаружили в подъезде дома на улице Берзарина с с ожогами тела третьей и четвертой степени, обожженными дыхательными путями и отравлением продуктами горения. Отмечается, что врачи в течение нескольких дней боролись за жизнь мальчика, однако не смогли спасти его.

Напомним, о госпитализации подростка с ожогами 98% тела стало известно в пятницу, 25 января. Сам мальчик успел сообщить, что его облили жидкостью и подожгли неизвестные.

Позднее мать школьника рассказала телеканалу РЕН ТВ, что после занятий он пошел гулять со знакомыми. Перед трагедией мальчик позвонил отцу с неизвестного номера и сказал: «Я думал, они мои друзья».

На месте обнаружения ребенка с ожогами также нашли пустую канистру с характерным для керосина запахом. СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Известно, что по подозрению в поджоге подростка в Москве арестовали 16-летнего школьника, который, предположительно, находился рядом с потерпевшим в момент трагедии.