В МВД заявили о масштабных провокациях ИГИЛ в Таджикистане

Замминистра МВД Игорь Зубов заявил о стягивании боевиков «Исламского государства» к южным границам России.

В понедельник, 28 января, Игорь Зубов рассказал журналистам, что боевики ИГ в массовом порядке на вертолета перебрасываются с территории Пакистана на границу Таджикистана, в сторону южных границ России, передает РИА «Новости».

«Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в строну РФ», — сказал Зубов.

Он также отметил, что приезжие из Таджикистана и Узбекистана требуют особого внимания: несмотря на то, что они стали вести себя более законопослушно, их идеология и устремления «требуют нашего повышенного внимания».

«Исламское государство» (или ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.