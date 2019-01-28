Минздрав выступил за снятие табу на ввоз гашиша и марихуаны в РФ

Минздрав предложил разрешить ввозить в РФ гашиш, гашишное масло и марихуану в исследовательских целях.

На портале проектов нормативных правовых актов опубликовали законопроект Минздрава, который предлагает разрешить ввозить в Россию по 50 граммов гашишного масла, 300 граммов гашиша и 1,1 килограмма марихуаны ежегодно. Министерство также считает необходимым увеличить с 10 до 300 граммов квоту на ввоз психоактивного вещества тетрагидроканнабинола.

В пояснительной записке Минздрава указывается, что оборот этих веществ разрешен только для оперативно-разыскной, научной, учебной и экспертной деятельностей, но их запрещено использовать в медицинских целях.

«Вопрос использования каннабиса и его производных ‎в медицинских целях активно обсуждается на площадках Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Международного комитета по контролю над наркотиками», – отметили в Минздраве. Эксперты министерства предлагают запустить в РФ исследования и испытания по изучению «наркоманического потенциала» таких препаратов.