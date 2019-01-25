Как адекватно подготовиться к сложным экзаменам?

Прописная истина гласит, что к экзаменам и сессии вообще лучше готовиться в течение всего семестра. Однако практика показывает, что далеко не все учащиеся ВУЗов этой истине следуют. Что же делать, если роковой день неумолимо приближается, а готовиться к экзаменам остается всего несколько дней?

Узнайте, что учить

Рекомендуем заранее узнать, сколько «хвостов» может быть у студента без угрозы его отчисления. Если что-то реально перенести на следующую сессию или учебный семестр – определите для себя предметы, о которых можно временно забыть. Но не переусердствуйте, ведь долги имеют привычку накапливаться, и в какой-то момент достигать критической массы.

Для допуска к экзаменам обычно необходимо сдать не только зачеты, но и перечень работ – лабораторных, контрольных, практических, рефератов или докладов. Точный список того, что нужно, можно взять или у прилежных студентов, или у учителей. Дополнительно вы можете заказать помощь у наших преподавателей в написании различного рода работ.

Аналогичная ситуация с вопросами, которые будут на письменном или устном экзамене. Хорошо, если у вашей группы есть свой чат или паблик, где можно выложить список всего необходимого, а также совместными усилиями найти ответы на сложные вопросы.

Просите о помощи

Если вы реально понимаете, что сделать самостоятельно все необходимое вы попросту не сможете, не бойтесь просить о помощи – у друзей, у сокурсников, у преподавателей. Определенную поддержку можно найти и в интернете, а при должном подходе даже переложить на чужие плечи выполнение некоторых учебных задач.

Заранее подойдите к преподавателю, который будет принимать аттестацию на сессии, узнайте у него, когда он проводит консультацию перед экзаменом и когда, на всякий случай, вы можете прийти на пересдачу.

Самостоятельно займитесь теми делами, которые напрямую могут повлиять на будущую оценку – почитайте билеты и конспекты. Лучше изучить все вопросы по чуть-чуть, чем углубленно знать только пару билетов.

Перед экзаменом

За день перед экзаменом не назначайте увеселительных мероприятий, отдохните физически и эмоционально, хорошо выспитесь и не налегайте на тяжелую еду.

Можно еще раз пробежаться по материалу экзамена, но учить сложные билеты до рассвета – не лучший вариант, так как знания попросту смешаются в единое целое, из которого вы едва ли сможете извлечь необходимое в важную минуту.