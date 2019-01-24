РФ за свой счет лечит моряков с загоревшихся танкеров в Черном море

Заместитель министра здравоохранения Крыма рассказал о помощи морякам, пострадавшим при ЧП на танкерах.

Как писал Sobesednik.ru, 21 января в нейтральных водах Черного моря загорелись танкеры со сжиженном газом, которые под флагом Танзании находились на стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. В результате ЧП 14 моряков из 32 погибли, десять пропали без вести, 12 удалось спасти. Экипаж состоял из граждан Индии и Турции. По предварительны данным, возгорание произошло во время передачи топлива с борта на борт. Не исключено, что моряки работали с топливом по «серым» схемам и нарушили технику безопасности.

24 января замминистра здравоохранения Крыма Николай Деркач сообщил «Интерфаксу», что пострадавшим морякам, которые находятся в керченской больнице, помогают за счет государства. «Это экстренная помощь по жизненным показаниям, поэтому она производится за счет государства», – объяснил он.

По словам Деркача, десятерых пострадавших выпишут из больницы либо в конце этой недели, либо в начале следующей. «Там нетяжелые пациенты», – сказал чиновник.