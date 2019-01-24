Мэра Нефтеюганска могли задержать из-за махинаций с землей

Источники сообщили о задержании мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева из-за превышения должностных полномочий.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в администрации Нефтеюганска проходят обыски по делу о превышении должностных полномочий.

Как сообщает издание Ura.ru, глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев был задержан. Об этом изданию рассказали источники. В пресс-службе мэрии информацию опровергают.

По данным источников, задержание Дегтярева связано с земельными махинациями. Издание утверждает, что московская компания «Технологии современного управления» купила участок земли площадью 50 тысяч квадратных метров, заплатив за него чуть больше миллиона, тогда как его кадастровая стоимость достигает почти 250 миллионов рублей. Позже участок планировалось продать под жилищное строительство за 250 миллионов. Мэрия Нефтеюганска пыталась признать сделку незаконной, а потом решила отозвать иск.

Источники считают, что Дегтярев мог получить взятку за лоббирование интересов застройщика.