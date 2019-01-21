Орловская участковая, допустившая гибель человека, предстанет перед судом

Орловская прокуратура передала в суд материалы дела бывшей участковой, пообещавшей помочь человеку в случае его гибели.

Как сообщает «Медиазона», происшествие случилось в Орле осенью 2016 года: участковая Наталья Башкатова приехала на вызов к Яне Савчук, которая пожаловалась на агрессивное поведение своего возлюбленного Андрея Бочкова.

Башкатова отказалась задерживать мужчину, а, уезжая, пообещала Савчук, что приедет снова, если Бочков ее убьет. Позднее мужчина избил свою девушку, и от полученных при этом травм Савчук скончалась.

Сейчас в отношении Башкатовой ведется уголовное дело по части второй статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть). Дата судебного заседания пока неизвестна.