В ПФР рассказали о шансах на увеличение выплат на второго ребенка

Глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов ответил на вопрос об увеличении выплат на второго ребенка.

Журналист «Газеты. Ru» спросил Дроздова, может ли в 2019 году вырасти размер выплаты на второго ребенка. Тот ответил, что это будет зависеть от поведения граждан, которые получают материнский капитал.

«Дело в том, что для некоторых привлекательным остается использование всей суммы маткапитала на улучшение жилищных условий, а не дробление. <…> Увеличится ли размер выплаты, зависит от того, сколько человек изъявит желание направить сертификат на эту цель. В маткапитале идет конкуренция целей: жилье, образование и получение ежемесячного пособия», – сказал чиновник.

По словам Дроздова, ПФР выдал около 2,9 миллиона сертификатов на получение материнского капитала. За 2018 год 77% средств маткапитала потратили на улучшение жилищных условий граждан, 18% – на образование, 4% – на ежемесячные выплаты семьям. 9% граждан (41 тысяча человек) обратились за выплатами на второго ребенка из средств материнского капитала.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Антон Дроздов, который отвечает за повышение пенсионного возраста, оказался соседом голосующего за это повышение спикера Госдумы Вячеслава Володина. Глава ПФР живет в ЖК «Мастер и Маргарита».