Документалист Соболев назвал ряженым мошенничеством шоу "Битва экстрасенсов"

Создатель фильмов об экстрасенсах заявил, что потратил два года на исследование магических шоу.

В разговре с «Комсомольской правдой» документалист рассказал, что не делал фильм только о шоу на канале ТНТ, хотя считает его таким же мошенническим, как и любую другую программу об экстрасенсах.

«"Битва экстрасенсов" просто наиболее крупный пример такого мошенничества. Ведь дошло до того, что целые каналы занимаются этим, называя себя мистическими. Меня интересовала технология: КАК это происходит? Потратив два года, мы с редакцией восстановили этот механизм», — заявил Соболев, добавив, что считает предательством профессии создание подобных шоу на ТВ.

Документалист утверждает, что создатели этих шоу очень подробно готовятся к съемкам эпизодов, в которых экстрасенсы якобы помогают людям выяснить обстоятельства гибели их родственников: «На место происшествия выезжает редакторская группа, которая проводит "разведку": опрашивает соседей, друзей детства, родственников, покупают медицинские карты (детские в том числе!), идут к участковому и уговаривают показать материалы уголовного дела, мониторят соцсети».