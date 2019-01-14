В Амурской области проверят отправившего в морг живую женщину полицейского

Прокуратура Амурской области начала проверку после того, как в морге скончалась доставленная туда еще живой женщина.

Как передает «Интерфакс», сам инцидент произошел в селе Васильевка в Амурской области 12 января, когда местные жители обратились в полицию после обнаружения своей родственницы без признаков жизни.

Прибывший на вызов полицейский не стал вызывать бригаду скорой помощи, как того требует инструкция, а констатировал смерть женщины самостоятельно. Позднее сотрудник морга Белогорска, куда было доставлено тело, обнаружил, что поступившая к ним женщина еще жива, однако после реанимационных действий спасти пациентку не удалось. Предварительная причина смерти — переохлаждение и отравление.

По факту произошедшего проверку начали региональное СУ СК и прокуратура. Отмечается, что в рамках прокурорской проверки будет дана оценка действий сотрудника полиции, констатировавшего смерть жительницы Амурской области без обращения к медикам.