53% россиян выступили за отставку правительства РФ

Более половины россиян считают, что российское правительство неспособно решить проблемы, связанные с падением доходов.

Согласно результатам опроса «Левада-центра», 57% россиян считают, что правительство страны неспособно решить проблемы, связанные с ростом цени и падением доходов населения. Данные опроса приводит «Интерфакс». 47% респондентов также полагают, что правительство не может обеспечить людей работой, а 43% уверены, что кабмин не заботится о социальной защите населения.

53% респондентов поддержали идею об отставке правительства. Обратное мнение высказали 40% опрошенных.

Опрос был проведен 13-19 декабря 2018 года среди 1600 человек из 52 субъектов РФ.