Для призывников предложили увеличить штраф за уклонение от армии

Депутаты Заксобрания Еврейской автономной области предложили увеличить штрафы за неявку в военкомат.

Они внесли в Госдуму законопроект, опубликованный в базе данных нижней палаты парламента. Согласно этой инициативе, штраф за непредставление списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинской учет, а также за несвоевременное предоставление различных сведений о таких гражданах увеличивается до 1000-3000 рублей.

За неисполнение обязанностей воинского учета, уклонение от медобследования и за умышленную порчу военного билета депутаты предложили штрафовать на сумму до 1000 рублей.

Отметим, что сейчас за незначительные единичные правонарушения в области воинского учета штрафуют на сумму до 500 рублей.

По мнению авторов инициативы, наказание за эти правонарушения не менялись с 2007 года, что привело к массовому нарушению законодательства о воинском учете.

По данным Минобороны, за время осенней призывной кампании в армию пошли 132,5 тысячи россиян. 218 человек отправились на альтернативную службу. 0,3% от всего числа призывников уклонились от прохождения службы.