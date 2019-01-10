Адвокат дознавателя из Уфы опровергла иск о 30 млн рублей компенсации

Адвокат дознавателя, рассказавшей о групповом изнасиловании в Уфе, заявила, что ее подзащитная не требовала компенсации.

Как передает «Интерфакс», ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что объявившая об изнасиловании в уфимском ОМВД девушка-дознаватель обратилась в суд с иском о выплате ей компенсации морального вреда в размере 30 млн рублей.

Однако позднее адвокат потерпевшей Ирина Валиева выступила с опровержением данной информации.

«Я такую информацию не сообщала. Нет у нас иска на 30 млн рублей и не может быть. Никаких обращений в суд по компенсации морального вреда у нас нет», — приводит слова Валиевой агентство.

Адвокат девушки-дознавателя также пояснила, что в настоящее время «идет предварительное расследование, статья 161 запрещает разглашать данные предварительного расследования, статья 310 говорит о тайне следствия».

Напомним, 31 декабря Sobesednik.ru писал, что суд в Уфе оставил под стражей троих мужчин, обвиняемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки в помещении отдела по вопросам миграции местного отдела МВД.