46% россиян выразили готовность перейти на раздельный сбор мусора

27% россиян регулярно сортируют мусор, а 13% граждан делают это время от времени.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВЦИОМ. По данным социологов, 46% респондентов готовы сортировать мусор, когда у них появится такая возможность. 11% опрошенных скептически относятся к раздельному сбору отходов и не хотят этим заниматься.

Также выяснилось, что 23% граждан РФ постоянно сдают в спецприемники опасный мусор, в том числе батарейки, использованную электронику и ртутные лампы. 10% занимаются этим периодически. Еще 57% россиян выразили готовность делать это при возможности.

Как показал опрос ВЦИОМа, 54% опрошенных не приобретают товары из биоразлагаемых материалов, хотя 35% из них хотели бы это делать, будь у них такая возможность.

«Когда мы говорим о формировании массовой культуры поведения в сфере экологии, очень важно оценить готовность именно личного участия граждан. К сожалению, часто формирование этих ценностей в восприятии людей заблокировано установкой на делегирование всей полноты ответственности государству. Сегодня еще сложно говорить о том, что мы достигли высоких стандартов по всем значимым практикам экологически сберегающего поведения», – прокомментировал полученные данные Кирилл Родин, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ.