Пожар в деревянной постройке потушили спасатели на северо-западе Москвы

Столичные спасатели ликвидировали крупное возгорание в деревянном доме на северо-западе города.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-служба ГУ МЧС России по столице, инцидент произошел в районе Хорошево-Мневники в поселке Терехово.

«4 января 2019 года в 6:08 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Терехово, дом 80, где происходит возгорание деревянного одноэтажного дома с хозпристройками общей площадью 100 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе.

Спустя 47 минут после поступления сообщения диспетчеру огонь был потушен. Информации о погибших и пострадавших в результате инцидента нет.