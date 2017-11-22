В Ницце задержан бизнесмен Сулейман Керимов

Сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов был задержан во французской Ницце.

Об этом сообщают «Ведомости». Сенатор был задержан французскими полицейскими в аэропорту и доставлен в участок. Пресс-атташе российского посольства Анна Слычкова сообщила, что дипредставительство находится в постоянном контакте с французскими властями, добиваясь освобождения Керимова.

По данным BBC, задержание Керимова связано с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. Правооханители подозревают, что Керимов занизил стоимость приобретенной им недвижимости для сокращения налогов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание сенатора является незаконным: «Керимов обладает дипломатическим паспортом, пользуется иммунитетом, присущим должностным лицам государства, и не может быть задержан на территории иностранного государства».