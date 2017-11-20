В Омске проверят информацию об избиении воспитанников детского сада

Омские следователи проверят сообщения местных СМИ об избиениях воспитанников в частном детском саду.

Об этом сообщает РИА «Новости». Следственные органы Омской области инициировали проверку достоверности заявлений в местной прессе о якобы имевших место случаях рукоприкладства и оскорблений в отношении воспитанников одного из частных детских садов Омска. Помимо этого сообщалось, что в учреждении дети лишены гигиенических удобств.

Напомним, что ранее жительница Омска анонимно в социальных сетях рассказала о случаях вопиющего отношения к детям в одном из частных детских садов города. По ее словам, одна из сотрудниц при ней била воспитанников по голове и нецензурно оскорбляла их.